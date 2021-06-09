中美競爭｜《美國創新及競爭法》針對中國　提高美國科技競爭力

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-09 13:47

美國參議院6月8日通過一項總額2,500億美元的《2021年美國創新及競爭法》，旨在提高美國科技面對中國的競爭力。法案需待眾議院通過，並由總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

圖為3月30日，拜登正在白宮簽署一項法案。《創新及競爭法》美國創新及競爭法需待眾議院通過後，再由拜登簽署生效。（Reuters）

補貼半導體生產

法案將在未來5年提供逾500億美元撥款，補貼半導體製造，此舉旨在與中國競爭及解決全球晶片短缺的問題。

全球晶片製造主要集中在台灣及韓國，美國雖同為晶片生產國但技術能力不如前者。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，半導體業務大受影響，擾亂電腦、智能手機、汽車及電器等產品的供應鏈。

建立中國竊取科技企業清單

美國商界長期以來指責中國從事不公平貿易行為，例如偷竊知識產權和強制技術轉移。法案將要求國務院列出一份清單，列出相關的中國企業名單。讓美國得以與地區盟友合作，採取措施禁止進口相關企業的產品。

法案還將要求對竊取美國商業機密或從中受益的個人及實體實施制裁。

法案亦將成立一個跨部門工作小組，以解決中國操縱美國市場的問題，並授權資助以支援在中國運作的獨立媒體。

創立專責研發重點領域機構

法案將撥款810億美元予國家科學基金會（NSF），其中290億美元將用於未來5年內讓設立新的技術和創新機構，支援研發和教育。機構未來將重點研發10個領域，包括人工智能、機械人和生物技術等。

另有100億美元將用於大學技術中心和創新機構，對重點領域進行研發。能源部亦將獲得近170億美元，用於能源相關供應鏈的研發。

法案亦將提供15億美元，以刺激5G無線技術及創新發展。

建立新科技中心

法案將向商務部提供100億美元，用於建立科技中心。其中三分之一的科技中心須建設在鄉郊地區。

鼓勵企業購買美國產品

法案會亦會要求經聯邦政府資助的基礎設施項目，使用由美國生產的鋼鐵、製成品和建築材料。法案將要求政府機構在購買個人防護裝備時提供最少兩年的合約，旨在鼓勵公司購買美國製造的產品。