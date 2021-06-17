伊朗總統大選3名候選人退出　餘下4人角逐包括1名溫和派

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-17 15:48

伊朗6月18日舉行總統大選，7位候選人中有3人在16日宣布退選，剩下屬於溫和派的伊朗央行前行長赫馬提（Abdolnasser Hemmati）以及3位強硬派代表，包括呼聲最高的司法總監萊希（Ebrahim Raisi）。

原本7名總統候選人當中，同屬強硬派的前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）和議員扎卡尼（Alireza Zakani）以及溫和派的前副總統邁赫拉利扎德（Mohsen Mehralizadeh）在6月16日宣布退選。

圖為6月6日伊朗總統候選人、司法總監萊希在埃斯拉姆沙赫爾出席競選集會。（AP）

路透社16日報道，賈利利和扎卡尼的退出會幫助鞏固萊希的票倉；而邁赫拉利扎德的退選亦有助赫馬提得到更多選票。這令選舉變成萊希和赫馬提之間的直接對決。

另外還在參選的2位強硬派是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）前指揮官雷扎伊（Mohsen Rezai）及議員哈希米（Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi）。

萊希

萊希現年60歲，自2019年起擔任伊朗司法總監。他目前是選舉中的領跑者，獲得保守派和強硬派政府人物和派系的廣泛支持。他亦被視為是最有可能接替82歲最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的人選。

萊希以「貪腐、低效率和貴族的敵人」自居，並已表明如果當選，會當伊朗核協議為國家協議一樣維護它，但他相信引導協議走上正軌，需要一個強的政府。

赫馬提

赫馬提現年64歲，自2018年起擔任央行行長，但在2021年6月稍早時因選總統而被解僱。他嘗試將自己塑造成一位現實主義者。

圖為6月12日伊朗總統候選人、央行前行長赫馬提在德黑蘭一間電視台出席總統候選人辯論。（AP）

赫馬提已明確支持恢復核協議，以及取消國際對伊朗的制裁。他又表示，如果和美國總統拜登（Joe Biden）的會談符合伊朗當權派的框架，他對會談持開放態度。

雷扎伊

雷扎伊現年66歲，被稱為「常年候選人」（perennial candidate）。他1981年起成為伊斯蘭革命衛隊指揮官，在位16年，並自1997年起擔任確定國家利益委員會（Expediency Council）秘書長至今。

哈希米

哈希米現年50歲，是最年輕的候選人。他是一位耳鼻喉科醫生，並已連續4屆擔任國會議員。