伊朗大選｜四候選人18日爭奪總統寶座　哈梅內伊呼籲踴躍投票

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-17 11:27

伊朗6月18日舉行總統大選，伊朗司法總監萊希（Ebrahim Raisi）被視為大熱，有望接任魯哈尼（Hassan Rouhani）。最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）16日呼籲選民踴躍投票。

七名總統候選人上月通過伊朗憲法監護委員會資格審查，可以參加總統選舉。不過同屬強硬派的前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）和議員扎卡尼（Alireza Zakani）以及溫和派的邁赫拉利扎德（Mohsen Mehralizadeh）16日相繼退選，目前只有萊希和兩名強硬派候選人以及溫和派的伊朗央行前行長赫馬提（Abdolnasser Hemmati）角逐總統寶座。

圖為2021年6月6日，伊朗總統候選人萊希於埃斯拉姆沙赫爾出席競選集會。（AP）

哈梅內伊發表電視演說，呼籲選民踴躍投票，「不足48小時內，國家將發生重大的事件……透過你的出現和選票，你其實將決定國家於所有重大議題的命運」。他警告，如果投票率低，伊朗將面臨來自敵人更加大的壓力。不過他同時承認很多普通伊朗人或許看不到參與政治的好處，「但因為（經濟）抱怨而不投票不是正確的。」

伊朗全國有5,900萬名合資格選民。伊朗學生民意研究所最新估算，投票率只有42%，將創歷史新低。