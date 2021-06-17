神舟十二號成功將3名太空人送到天和核心艙　歐洲俄羅斯祝賀

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-17 22:02

中國6月17日成功發射神舟十二號載人飛船，將3名太空人成功送入中國太空站天和核心艙。歐洲太空總署和俄羅斯航天局向中國發出祝賀。

Congratulations to the #China National Space Administration on the launch of three 'taikonauts' on their #Shenzhou 12 mission to the #Tianhe (Heavenly Harmony) space station. https://t.co/AUWtGYHOmW — ESA (@esa) June 17, 2021

歐洲太空總署6月17日在Twitter上對中國神舟十二號載人飛船成功發射表示祝賀。歐洲太空總署寫道：「祝賀中國國家航天局發射神舟十二號載人飛船，將3名太空人送入天和核心艙。」

俄羅斯聯邦航天局6月17日也在官方網站發布了祝賀中國神州十二號載人飛船發射成功的賀電。賀電表示，中國航天技術發展迅速，此次成功發射再一次證明了中國載人航天項目的又一次成功。中國向前邁出了自信的一步，希望中俄兩國能共同合作取得成績。