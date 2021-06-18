俄軍20多艘艦艇在夏威夷附近演習　美軍航母戰鬥群抵達

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-18 19:10

美國太平洋艦隊6月17日表示，美國海軍「卡爾文森」號航母戰鬥群已經抵達夏威夷群島的行動區域。

美國太平洋艦隊6月17日發表聲明稱，美國海軍高水平的聯合訓練，確保美軍仍然是該地區卓越的軍事力量，有能力履行對盟友、夥伴的安全承諾。

聲明還稱，「卡爾文森」號航母在2020年8月完成了為期17個月的維修及升級工程，可支援第5代戰機。它成為美軍第一艘可同時搭載F35隱形戰機及V-22魚鷹式傾斜旋翼機的航母。

「卡爾文森」號航母戰鬥群抵達夏威夷群島之際，俄羅斯海軍太平洋艦隊正在太平洋中部開展大規模海上演習。6月15日，俄羅斯國防部Twitter賬號還發布了演習的影片。