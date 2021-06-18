美俄峰會︱俄羅斯總統新聞秘書：峰會結果總體向好

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俄羅斯總統普京（​Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）6月16日在瑞士日內瓦舉行美俄峰會後，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）6月17日接受採訪時，指這場峰會的結果總體向好。

俄羅斯衛星通訊社6月17日報道，佩斯科夫提到對於6月16日在長期籌備後舉行的俄美首腦峯會，俄方從一開始就預言不要對之報過高期望，不過峰會結果是向好的。

佩斯科夫在電台節目表示，6月16日是非常緊張的一天，雙方都在長期籌備後，仍有相當多的工作要做，「鑑於兩國元首有機會直接向對方闡明立場、或多或少了解可以在哪些方面相互協作、目前哪些方面由於意見分歧而無法相互協作，峰會富有成效。」

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佩斯科夫特別提到，無論在峰會前還是峰會期間，美方未對俄羅斯發起任何指責，這是積極向好的，「峰會上沒有任何指責，指責普京試試，他會強硬回應，而且俄羅斯總統本人還是對的」。

普京與拜登6月16日在日內瓦會晤，普京在會後對記者表示，與拜登的會晤是積極和誠懇的，且「富有建設性」，在一些國際政治問題上取得了進展。拜登在會後同樣形容峰會是積極的，但也表示並無任何重大突破產生。

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