新冠肺炎｜歐盟要求阿斯利康加快疫苗供應　遭法院裁定敗訴

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-19 01:54

歐盟5月入稟比利時布魯塞爾法院，要求阿斯利康（AstraZeneca）在6月底前提供1.2億劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。法院6月18日裁定歐盟敗訴，但同時要求阿斯利康在9月底前供應5000萬劑疫苗，否則面臨罰款。

阿斯利康原本承諾盡力在6月底之前向歐盟提供3億劑疫苗，但由於生產過程遇上阻滯，該公司下調供應量至1億劑。歐盟對此感到不滿，決定就供應問題與阿斯利康對簿公堂。

法院18日頒下判詞，要求阿斯利康在9月27日前向歐盟提供8020萬劑疫苗，當中包括在官司開始後已經提供的3000萬劑，其餘大約5000萬劑則分三期付運。假如沒法如期供應，阿斯利康將面對每劑10歐元的罰款，比歐盟原先要求的每劑每天10歐元罰金為低。

判決同時下令阿斯利康仍要盡力達成向歐盟提供合共3億劑疫苗的目標，法院亦會在9月舉行聆訊，再次審視合約內容。

↓想知道其他國家民眾、領導人及官員在疫情持續的工作及生活，請點擊放大觀看：

阿斯利康歡迎判決，指法院證實歐盟在疫苗供應上沒有專利或優先權，同時法院亦理解公司在生產上面對的困難。公司期待與歐盟委員會恢復合作，共同應對歐洲疫情。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則認為，判決證明阿斯利康沒有遵守合約上的承諾。