美媒：美軍減少中東部署軍力　集中應對中俄

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-20 01:03

美媒19日稱，華府官員稱拜登政府正大幅減少美國在中東地區的反飛彈系統數量，這是美國對該區軍事部署的一次重大調整，因華府將把軍事力量集中在應對來自中國和俄羅斯的挑戰上。

美國《華爾街日報》6月18日援引知情人士對話稱，國防部正從伊拉克、科威特、約旦與沙特阿拉伯撤出約8個受國者反飛彈系統，還在從沙特撤出「薩德」（THAAD）導彈防禦系統。部署到該區的戰鬥機中隊也在減少。

美軍從中東撤軍，集中力量應對中俄威脅。（路透社）

這次大部分撤走的單位此前部署於沙特，且並非今年首次。有美國官員透露，國防部長奧斯汀在6月2日的通話中，向沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman Al Saud​）通報了撤軍情況。4月初，美媒報道美軍從沙特撤走至少3個「愛國者」反導連。

這次重新部署包括數百名操作或支持這些系統的部隊成員。目前美國軍方正計劃在2021年夏天之前從阿富汗完全撤軍，此前於2020年秋天，美國將在伊拉克的駐軍削減了一半（2,500人），因為美國說伊拉克軍隊有能力保衛國家安全。

官員們說，在6月2日的一次通話中，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）向沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通知了這些調整後，最新的軍力削減行動於本月早些時候啟動。這一消息此前未被曝光。官員們表示，大多數撤離的軍事裝備位於沙特。