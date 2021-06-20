拜登愛犬Champ離世　生前曾陪伴拜登一家十三年

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-20 02:51

美國總統拜登（Joe Biden）6月19日表示，其愛犬Champ離世，拜登稱會掛念對方。

拜登在Twitter公布有關消息，指Champ在家中安詳離世。他形容Champ在過去13年是家中形影不離的受愛護夥伴，即使牠的健康在臨終前數月下降，但仍然在拜登一家回家時立即起身和搖尾，並依偎他們，希望為牠抓耳朵或摸肚子。

拜登指，無論自己身在何方，Champ都希望可以跟隨，而且對方在身邊的時候，一切就會即時變得更好。Champ特別喜歡蜷伏在火爐前面，在會議時安慰大家，或在白宮的花園內享受日光浴。

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

他提到自己擔任副總統時，Champ在年輕時最喜歡在海軍天文台（Naval Observatory）的副總統官邸前坪草地追蹤高爾夫球，或者在德拉華州（Delaware）的寓所與拜登的孫子玩耍。無論在是最快樂和傷痛的時刻，Champ都會在大家身邊，察覺到他們不言而喻的感受和情緒，因此他們會永遠懷念牠。

拜登1月入主白宮後，第一夫人吉爾1月24日將愛犬Champ從家鄉德拉華州帶到白宮。（Reuters）

Champ是拜登在白宮的其中一隻德國牧羊犬，另一隻則是在2018年領養的Major，惟後者曾經兩度襲擊白宮人員，因此一度被「逐出」白宮接受適應訓練。

上屆總統特朗普（Donald Trump）執政時，並沒有帶寵物到白宮，因此Champ和Major成為白宮「第一寵物」後，亦恢復自1860年代以來，總統與寵物同住官邸的傳統。