新冠肺炎｜巴西死亡人數突破50萬　專家警告情況或更嚴峻

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-20 07:16

巴西衞生部長凱羅加（Marcelo Queiroga）6月19日表示，當地的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡人數突破50萬，是繼美國之後，喪生人數排行全球第二。有專家警告，巴西的接種疫苗速度緩慢，再加上踏入冬季，疫情可能會更嚴峻。

巴西衛生部的數據顯示，全國在19日新增2301人死於疫情，總死亡人數增至50.08萬。另外再多8.22萬人確診，至今有近1790萬人確診。

當地疫情持續嚴重，其中一個原因與一種傳染力更高，最先在亞馬遜（Amazon）地區發現的變種病毒Gamma有關，並導致巴西上周的每日平均新增確診人數為大約7萬宗。

國營菲奧克魯斯研究所（Fiocruz）形容當地情況嚴峻，並指冬季在下周開始，令社區感染情況可能進一步上升。

巴西衛生監督局（​Anvisa）前總監維西納（Gonzalo Vecina）向英國廣播公司（BBC）表示，當地可能需時數年才可以增加疫苗供應，再加上今年當局較遲採購疫苗，因此死亡人數仍然會上升。

而在同一天，巴西各地都有大批民眾示威，抗議總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的應對疫情方式，並要求政府加快疫苗接種速度。目前當地只有11%的人口完成接種兩劑疫苗，比鄰國智利的近50%接種率有一段明顯距離。

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