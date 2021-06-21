沙利文：若中國不合作調查病毒源頭　將面臨國際社會孤立

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-06-21 09:14

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）6月20日表示，若中國不合作進一步調查新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭，中國將面臨被國際社會孤立。

美國國家安全顧問沙利文6月20日對美國霍士新聞網（Fox News）表示，如果中國不允許在其境內對新冠病毒源頭展開真正的調查，將面臨被國際社會孤立。

沙利文讚揚美國總統拜登（Joe Biden）促使七國集團（G7）其他領導人向中國施壓，要求中國允許對疫情來源進行透明調查。

沙利文表示：「團結世界各國，對中國施加政治和外交壓力，這是我們最終使中國面臨嚴峻選擇的努力的核心部分：他們要麼以負責任的方式允許調查人員進行真正的工作，找出問題的來源，要麼他們將在國際社會中面臨孤立。」

不過，沙利文也指出，美國不會完全依賴中國。

沙利文説：「（拜登）總統保留這樣的權利，即通過我們自己的分析，我們自己的情報界在他的指導下所做的努力，以及我們將與盟友和夥伴一起做的其他工作，繼續在每條戰線上施壓的權利，直到我們徹底弄清病毒是如何進入這個世界的。」

沙利文6月20日在接受美國有線新聞網絡（CNN）《國情咨文》（State of the Union）節目採訪時也表示，美國不會就新冠肺炎（COVID-19）源頭調查向中方發出「威脅或最後通牒」。

主持人問「美國將採取何種行動向中國施壓，要求中國協助調查」，沙利文回應説，美國將採取「雙軌策略」。

沙利文説：「其中一個途徑是，拜登總統下令情報界進行評估。第二種途徑是由世界衛生組織（WHO）領導的一項國際調查。為此，拜登總統召集民主夥伴國表示，必須進入中國，以便獲得必要的數據，了解那裏到底發生了什麼。」