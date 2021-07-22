東京奧運｜日本新冠疫情之下仍堅持舉辦　歸根究底是這些原因

日本甘願冒着爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的風險，堅持自7月23日起舉辦東京奧運的原因，離不開錢和政治。



日本逾8成民眾認為不應在今個夏季舉辦東京奧運，但東京政府堅持逆民意而行。美聯社6月17日指，核心原因是政府與國際奧委會（IOC）簽下的合約給予IOC取消奧運的唯一權利，如果取消奧運由日本提出，政府將要向國際奧委會賠償。

日本為東京奧運砸資的正式花費已有154億美元，但政府審計顯示，實際的斥資總額可能比這一數字多1倍。假如取消奧運，除已花出去的錢外，政府會損失轉播賽事的收入，涉及金額30億至40億美元。除此之外，政府和國際奧委會還將面臨巨額的轉播權合約違約金。

報道引述日本上智大學政治學教授中野晃一稱：「這有點像一名已輸得太多的賭徒。現時抽身只會確定造成巨大損失，但繼續你仍可抱有大勝和回本的希望。事實上，即使（首相）菅義偉在最後一刻決定取消（奧運），民意也不太可能仁慈。他還不如把握機會，抱着最好的希望去舉辦它。至少有機會，他能說（舉辦）賽事取得成功，只要這樣做並向傳媒展示（他為舉辦奧運感到）驕傲和光榮，或許能幫他扭轉負面的觀點。」

取消奧運的話，日本經濟也會受打擊。彭博社5月27日指，倘若取消奧運，日本2021年經濟增長率的跌幅將達1.7個百分點。不過報道也引述其他關注取消奧運直接影響的經濟學家稱，與加速新冠病毒或變種病毒傳播所面臨的風險相比，取消奧運對日本經濟的影響較少。

《經濟學人》6月5日分析指，日本堅持舉辦奧運，除經濟因素外，也有菅義偉的個人憂慮，包括不想失去面子和可能在黨內獲得支持。日本在過去數年遭中國和其他國家趕超，舉辦東京奧運或許能夠消除日本被超越的感覺。

文章提到，日本1964年舉辦夏季奧運會後，主辦這一盛事對東道主甚至鄰國都有更廣泛的意義。中國2008年成功舉辦奧運，又將在2022年舉行冬季奧運會。美國天普大學（Temple University）日本分校教授金斯頓（Jeff Kingston）指，日本取消東京奧運的話，相當於為中國作宣傳。