德國執政聯盟公布競選綱領　點名中國為最大國際挑戰

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-23 22:07

德國聯邦議院選舉的競選全面展開。執政聯盟基督教民主聯盟（CDU）／基督教社會聯盟（CSU）6月21日公布競選綱領。闡述國際關係和外交政策方面時，執政聯盟視中國為「最大挑戰」。

這份長度近140頁的競選綱領牽涉共10個政策領域，包括對外關係和歐盟政策、可持續發展與氣候保護、社會公正與福利保障、數字化與技術創新、公共管理與建設規劃等。

開篇第一節有關國際關係的論述中，中國佔據顯著地位。文件提到，世界正在經歷一個「全球性的時代更替」，「亞洲的經濟動力和中國的崛起正在改變國際力量格局」。文件不點名指出，人們正在經歷一些「國際體系中的重要國家蔑視人權和國際法、破壞規則」。

聯盟黨認為，德國的對外關係方面，「最大的外交和安全政策挑戰如今來自中國。中國是競爭者、合作伙伴，也是制度性對手 。」文件指出：「中國有按照自己的設想影響並改變國際秩序的意願，也逐漸有這樣的權力訴求，而且已在通過所有手段來這樣作。中國通過科技和基礎設施方面的投資對其他國家施加影響，使其於地緣政治產生依賴性」。

聯盟黨特別提到歐盟需要有自己的對華戰略，建議對中國採取「雙重策略」：一方面在必要的情況，同美國及其他民主國家更密切協調，以更加一致的立場與中國抗衡，例如知識產權保護、數據保護以及高技術保護方面；另一方面「希望在可能的領域尋求與中國合作」。

牽涉交通和基礎設施建設方面的政策時，競選綱領文件再次提到中國。「德國和歐洲需要對全球性挑戰，例如中國的新絲綢之路倡議，拿出一個堅定、有力的答案」。

德國9月將舉行聯邦議院選舉。總理默克爾（Angela Merkel）屆時將卸任總理一職，結束16年的執政生涯。