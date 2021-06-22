德國總理候選人拉舍特：西方對中國應避免陷入冷戰思維

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-22 06:18

德國基民盟（CDU）與基社盟（CSU）的總理候選人拉舍特（Armin Laschet）接受英媒訪問時坦言中國是西方一大挑戰，但西方須避免陷入冷戰思維。他同意現任總理默克爾（Angela Merkel）稱，中國是夥伴也是系統性對手（systemic rival）。

德國9月24日舉行國會大選，代表基民盟與基社盟競逐總理寶座的拉舍特接受英媒訪問，他言談間暗示，就美國對中國的鷹派態度，很多歐洲國家都懷疑。

當他被問及美國總統拜登（Joe Biden）是否在嘗試將歐洲拖進新冷戰，拉舍特對此表示異議。他說，例如在新科技方面拜登視中國為歐美一大挑戰，以及想加強民主政體的合作，那些都是「對的」。但拉舍特也說，西方在與中國進行地緣政治較量時，應避免陷入冷戰思維。

圖為4月19日，德國執政黨基督教民主聯盟黨魁拉舍特在柏林會見傳媒。（Reuters）

他在訪問中反問：「問題是——如我們談『約束』中國，這會不會導致新的衝突？我們需要一個新的對手嗎？」

他稱：「歐洲的反應是謹慎的，因為，是的，中國是一個競爭對手以及系統性的對手，它有不同（於西方）的社會模式，但它也是一個合作夥伴，尤其是在對抗氣候變化等方面。」

拉舍特堅稱，對於中國，他不會是容易被說服的人：「可能的話我會嘗試促進我們的夥伴關係，以及，與此同時，表明我們期待中國什麼：接受互惠原則、擁抱多邊主義以及尊重人權。」

拉舍特除了是基民盟黨魁，也是德國人口最多的北萊茵－威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）州長。