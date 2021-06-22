俄羅斯海軍太平洋演習　7艘艦艇駛近美國珍珠港基地

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-22 16:27

俄羅斯海軍於太平洋演習，美媒6月21日報道，一張攝於19日的衛星圖片顯示，7艘俄羅斯艦艇駛至美國夏威夷瓦胡島（Oahu）以南約65公里的海域。夏威夷首府檀香山（Honolulu）和珍珠港（Pearl Harbor）美軍基地亦位於瓦胡島上。

俄羅斯海軍：圖為6月19日，俄羅斯海軍軍官在加里寧格勒的海軍學院出席畢業禮。（Reuters）

美國汽車科技網站The Drive於21日稱，一張未經確認的衛星圖片顯示，俄羅斯海軍艦艇距離瓦胡島只有65公里。這些駛近瓦胡島的艦艇分別是：測量船克雷洛夫元帥號（Marshal Krylov）、護衛艦沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov）、輕型護衛艦完美號（Sovershenny）、輕型護衛艦響亮號（Gromkiy）、輕型護衛艦阿爾達爾·齊登紮波夫號（Aldar Tsydenzhapov）、巡洋艦瓦良格號（Varyag）、驅逐艦潘捷列耶夫海軍上將號（Admiral Panteleyev）。

報道提及，3艘美國海軍阿利·伯克級驅逐艦 （Arleigh Burke class Destroyers）以及一艘美國海岸防衞隊巡邏艦，押送駛近瓦胡島的俄羅斯艦艇。

《檀香山明星廣告報》（Star Advertiser）17日亦指，一艘俄羅斯海軍間諜船駛至瓦胡島以北海域。報道引述美國海軍學會新聞網站（U.S. Naval Institute News）稱，這艘船是卡雷利亞號（Kareliya）。