沙利文擬對俄羅斯追加制裁　稱美俄不會成為友邦

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-21 12:21

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）6月20日談及美國對美俄關係的定位時稱，希望建立穩定與可預見的美俄關係，但美俄不會成為友邦，美國準備對俄羅斯實施更多制裁。

美國總統國家安全顧問沙利文6月20日表示，美國努力與俄羅斯建立穩定和可預見的關係，但兩國關係不會是友好關係。

沙利文在參加美國廣播公司（ABC）電視台直播節目時説：「我們的最終目的是穩定和可預見的（美俄）關係，儘管無法想像我們會成為友邦，但我們可以減少緊張程度升級的風險，因為緊張程度升級最終恐會損害美國的利益。」

沙利文還指出，美國總統拜登（Joe Biden）從最開始就明確提出，希望與俄總統普京（Vladimir Putin）建立一種直接和誠實的關係。

此外，沙利文6月20日在接受美國有線新聞網絡（CNN）《國情咨文》（State of the Union）節目採訪時還表示，美國正準備就俄羅斯反對派領導人納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）中毒事件，對俄羅斯實施更多制裁。

沙利文説： 「我們聯合歐洲盟友，要求俄羅斯為在該國領土上對其公民使用化學劑付出代價。我們也在準備針對此事實施另一套制裁措施。」