法國女子遭性侵毆打多年　開槍殺前繼父兼丈夫　61萬人籲赦免

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-22 21:25

法國女子巴科（Valerie Bacot）遭前繼父兼丈夫波萊特（Daniel Polette）強姦和毆打多年，最終在2016年開槍擊斃波萊特，這宗案件在2021年6月21日開審，預料審訊會持續5天。大批網民在網絡聯署要求「讓巴科自由」，希望法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）赦免巴科，截至6月22日，人數已超過61萬人。

巴科的案件在索恩河畔沙隆市（Chalon-sur-Saône）法庭開審，在法國甚為轟動。

現年40歲的巴科在5月出版書籍《所有人都知道》（Tout Le Monde Savait），並在書中承認自己於2016年時，為了自衛而擊斃前繼父兼丈夫波萊特。她目前被控謀殺，若她罪名成立，最高可判處終身監禁。

法國女子殺夫：圖為1月4日，聲援法國女子巴科的群組Pétition de soutien à Valérie Bacot，在Facebook發布的照片，相中人為巴科。（Pétition de soutien à Valérie Bacot Facebook帳號）

12歲起遭強姦

波萊特較巴科年長25年，他是巴科母親的男友，在書中，巴科稱他為繼父，並指自己在12歲時，首次遭這位繼父強姦。波萊特後來在1996年被判強姦未成年人士罪成，入獄兩年半。巴科在書中提及，波萊特出獄後再次開始虐待她，令她在17歲那年懷孕。

酗酒母親趕她出家門

巴科懷孕後，酗酒的母親將她趕出家門，她只好與波萊特同住。巴科在法庭上解釋當年的決定，她說：「我想留住我的孩子，又沒有人可依靠，我可以去哪裡？」她最後與波萊特育有4名孩子，但波萊特仍然經常虐待她。波萊特更多次警告她說，如果她離開他，他會殺死她和孩子。

丈夫迫她賣淫

巴科指，波萊特更迫她賣淫，她要在車上為貨車司機提供性服務。她期間更被迫透過耳機聽從波萊特的指令，他要確保她服從嫖客的要求。

波萊特在2016年3月再次要求巴科賣淫，巴科得悉後，她用車內的手槍向波萊特頸部後方開槍，把他擊斃。她在2名孩子的幫助下，將波萊特的屍體埋在森林中。她之後在2017年被捕後認罪，1年後獲保釋。

巴科曾表示，她想確保女兒不會擁有與她一樣的命運，她說：「我想拯救她。」

逾61萬人在網絡聯署，希望法庭不要判處法國女子巴科入獄（網站截圖）

61萬人聯署

巴科詳細講述自己的經歷後，得到大批民眾同情，自1月起在網上發起聯署「讓巴科自由」，希望法國總統馬克龍赦免巴科，截至6月22日，參與聯署人數已超過61萬人。