印度女遭殘忍性虐輪姦影片瘋傳　警方公開5疑犯樣貌成功緝兇

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-29 18:30

印度網路上日前瘋傳一段無辜女子遭到4名不肖男性和1名女子輪番性侵、虐待的影片，從影片中可以看到嫌犯的手段十分慘忍，因此被警方盯上。儘管無法得知詳細犯案的時間與地點，阿薩姆邦警方在Twitter上公開影片中5名嫌犯的長相，並提供豐厚獎賞等待舉報。警方隨後也順利逮捕這5名嫌犯，而他們全都是來自孟加拉的非法移民。

印度阿薩姆邦警方獲報後，隨即從影片中擷取出5名嫌犯的照片，並於27日在官方Twitter上公布其長相。警方寫道：「這5名罪犯涉嫌在影片中折磨並侵犯一名年輕女孩，事件發生的時間與地點尚不可知，但如果有民眾知道有關這起案件或是嫌犯的任何消息，請務必與警方聯絡，將得到豐厚的報酬。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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據了解，該段影片正在網路上瘋傳，影片中一名女子被5人輪流性侵、毆打，甚至還被以玻璃瓶塞住下體，十分殘忍。經警方調查，該則影片是在印度拍攝的，但5名嫌犯皆是來自孟加拉的非法移民。據悉，這5人在經濟上發生分歧，於是把被害女性挾持到印度進行人口販賣。

警方公布嫌犯長相後，也隨即鎖定了這4男1女，並將其一一逮捕，同時以性侵、攻擊女性等罪名將5人起訴。

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