匈牙利反對派力爭明年大選撼贏歐爾班　承諾將叫停兩中資項目

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-23 16:57

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的六名反對派主要競爭對手6月22日聯合宣布，若當選，將叫停兩個巨型中資項目，分別是於布達佩斯興建復旦大學分校和修建通往塞爾維亞首都的鐵路。

六名匈牙利反對派候選人致信中國國家主席習近平。他們表示已經達成一致，無論誰成為匈牙利總理，都將「尊重大多數選民的明確意向，立即停止這兩個項目」。

布達佩斯市長考拉喬尼（Gergely Karacsony）、左翼自由主義派的民主聯盟候選人多布雷夫（Klara Dobrev）和自由派的力量運動黨領袖費克特哲爾（Andras Fekete-Gyor）引用了這封信。他們説，極右翼政黨「為了更好的匈牙利運動」（Jobbik）領導人雅各布（Peter Jakab）和兩名獨立候選人也簽署了這份協議。

英國路透社稱，匈牙利分裂已久的反對派計劃推選一名總理候選人，於明年的選舉與歐爾班競爭。匈牙利明年的大選預計將成為歐爾班執政11年來面臨的最嚴峻挑戰。

圖為2021年6月5日，匈牙利布達佩斯有示威者反對中國的復旦大學於當地興建校園。（AP）

布達佩斯市長考拉喬尼稱，歐爾班一直高談主權，但他的商業交易削弱了匈牙利1989年推翻共產主義統治後贏得的獨立主權。他說：「當初創建一個自由的匈牙利就是為了避免獨立主權受這種影響。而如今，我們再次面臨同樣的險境。」