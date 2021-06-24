Britney Spears要求頒令結束父親監護權　形容自己如像性奴

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-24 09:05

美國樂壇天后Britney Spears6月23日要求法庭頒令，結束父親Jamie對自己的監護權。她稱自己不是別人的奴隸，並希望可以重奪自己的人生。

Britney Spears透過視像形式向洛杉磯最高法院作供，是她首度公開談及有關監護令。她形容監護權是一種濫用，稱希望重新掌握自己的生活，指她不是任何人的奴隸。

她指自己受盡創傷和感到悶悶不樂，而且無法入睡，每天都感到忿怒和以淚洗臉。Britney批評父親的控制權傷害心愛的女兒，她表示自己每周七天都在工作，情況猶如被販賣的性奴。

「身上一個仙都冇」

Britney稱自己沒有信用卡、現金或護照，而且想與男友談婚論嫁和生兒育女，但自己身上有避孕裝置，而且因為他們不希望自己懷孕，因此不獲准看醫生。

Britney在2008年患上精神問題，Jamie申請控制她超過5000萬美元的財富。不過父親和律師則強調憂慮她的資產成為詐騙對象，強調有保護的需要。而根據法例，Britney須證明有能力自我控制，才可撤銷監護令，讓她可以自由作決定。

現年39歲的Britney Spears在11歲出道，目前身家估計達5000萬美元。圖為她在2016年8月28日於紐約出席MTV音樂頒獎禮。（Reuters）

一度復出繼續賣唱

她曾經在2009年底復出，並推出唱片和舉行世界巡迴演唱會，但在2018年底取消表演，自此都沒有現身舞台。至於她的精神問題一直成謎，但她23日向法庭表示，醫生曾處方鋰鹽（Lithium），令自己感到醉醺醺。

現年39歲的Britney曾與前夫Kevin Federline育有兩個孩子，但撫養權在對方手上。

目前聆訊已經結束，法官表示Britney需要向法院正式提出撤回監護權的申請，否則法院無法作出任何決定。而在聆訊期間，法院外有大約100名Britney的支持者聚集，聲援偶像。