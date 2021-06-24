普京談國際政治形勢　稱繼續推動地區衝突降級

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-24 10:19

俄媒6月23日稱，俄羅斯總統普京23日在第九屆莫斯科國際安全會議上致辭時說，俄羅斯永遠不會忘記自己對鄰國安全所擔負的責任，並打算繼續推動地區衝突降級。會議6月22日至24日在莫斯科舉行。

他指出，解決地區衝突是保障全球安全的一個重要方面，俄羅斯一直在積極促進這方面的工作。

普京回顧說，得益於俄羅斯的軍事援助，敘利亞大部份領土從國際恐怖分子手中成功解放出來，避免了敘利亞國家的解體；通過阿斯塔納模式，俄羅斯與土耳其和伊朗共同開展政治外交工作，使得聯合國主導的敘利亞和解進程啟動。通過俄羅斯的決定性貢獻，納戈爾諾-卡拉巴赫衝突也得以制止。

俄總統指出：「俄羅斯維和人員有效保障着該地區的和平與安全，為改善人道主義形勢、排雷及恢復社會基礎設施做了大量的工作。」

普京還表示，俄羅斯從不將自己的意志強加給其他國家，俄願意使用政治和外交方法，平等地參與解決全球性和地區性問題。

他說：「我們從不將自己的意志強加給其他國家。我們願意在平等基礎上，使用政治和外交方法，參與解決全球性和地區性問題，擴大與所有國家的創造性合作。」

中國國務委員兼國防部長魏鳳和23日應邀在會議上發表視像講話。

魏鳳和說，世紀疫情與百年變局交織疊加，同舟共濟、團結協作才能共克時艱、共贏未來。中國致力於為世界繁榮發展作出更大貢獻，為國際公平正義付出更大努力，為世界共同安全發揮更大作用。中國堅定不移維護國家核心利益，堅決反對干涉中國內政、損害中國利益的行徑。中國軍隊願同世界各國軍隊一道，攜手構建共建共享的安全格局，為各國發展繁榮築牢安全屏障。