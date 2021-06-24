菲律賓前總統阿基諾三世逝世　終年61歲

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-24 10:45

菲律賓前總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）6月24日於醫院逝世，終年61歲。阿基諾三世曾於2010年至2016年擔任菲律賓總統。2010年馬尼拉人質事件期間，執政的總統正是阿基諾三世。

《馬尼拉公報》日報（Manila Bulletin）引述阿基諾三世的家人指，阿基諾三世被送往位於奎松城（Quezon City）的醫院，其後死於心臟衰竭。

拉普勒新聞網站（Rappler）報道，阿基諾三世自2019年起有不同的健康問題。他曾至少五個月接受透析治療，並最近接受心臟手術。

圖為2012年7月2日，菲律賓總統阿基諾三世於馬尼拉總統府出席活動。（Reuters）

雙親同為政客

阿基諾三世是已故參議員小阿基諾（Benigno Aquino Jr）和前總統阿基諾夫人科拉松（Corazon Aquino）的唯一兒子。菲律賓獨裁總統馬可斯（Ferdinand Marcos）執政期間，小阿基諾是著名的反對派，曾被捕入獄，後來流亡美國，1983年回國時被暗殺。阿基諾夫人科拉松後來於總統選舉戰勝馬可斯，成為菲律賓首位女總統。

阿基諾三世本來負責打理家族的糖生意，1998年開始從政。1998年至2007年，阿基諾三世出任眾議員，代表出產糖的打拉省。2007年至2010年，他改任參議員。

2009年，阿基諾三世的母親死亡，阿基諾三世隨後繼承衣缽勝出總統選舉。他曾接受訪問時指，他沒有當總統的野心，「這是命運。」他任內六年曾經歷不少危機。除了馬尼拉人質事件以外，他任內還發生馬馬薩帕諾衝突，菲律賓追捕一名馬來西亞武裝份子時導致44人殉職。阿基諾三世卸任以後一直遠離公眾視線。