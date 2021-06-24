阿基諾三世逝世｜菲律賓人質事件8港人被殺　輕佻笑談案件惹公憤

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-24 12:02

菲律賓總統前阿基諾三世（Benigno Aquino III）6月24日逝世，終年61歲。對香港人來說，印象最深的一定是他處理2010年菲律賓人質事件表現輕佻、令人感覺冷血的態度。雖然菲律賓總統杜特爾（Rodrigo Duterte）2018年4月12日終就事件向港人道歉，然而它造成傷害甚深，不少港人對這旅遊勝地敬而遠之。

2010年8月23日一個到菲律賓旅行的香港旅行團出事。團員在馬尼拉觀光時，突然被持有步槍的槍手門多薩（Rolando Mendoza）挾持，並與當地警方對峙一整日。最後拯救行動失敗，8名香港人質犧牲。菲律賓當局拯救人質行動失敗，除了菲警被指無能，時任總統阿基諾三世亦成為眾矢之的。

阿基諾三世在人質事件後採訪時面帶微笑，引起港人不滿。（路透社）

大家誤解了我的笑容，我有很多的表達方式，我開心時會笑，而在非常荒謬的情勢下亦會笑，這是表達憤怒的方法，並沒有其他意思。 時任菲律賓總統阿基諾三世

事緣他在人質事件後，到現場接受電視採訪時面帶微笑，態度輕佻。他及後道歉時，辯稱他的笑只是「憤怒的表現」。

此外他又在訪問時推卸責任，認為是「電視直播導致悲劇發生」。

他的差劣態度，令香港與菲律賓關係一度跌落冰點，當年本港隨即向菲律賓發出黑色外遊警示。