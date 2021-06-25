中國在世貿組織發起訴訟　澳洲：堅決捍衛已推行措施　盼與華談判

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-25 00:01

中澳關係緊張升級，6月24日，中國宣布在世界貿易組織（WTO）起訴澳洲，不滿澳洲對自中國進口鐵道輪轂、風塔、不銹鋼水槽產品採取反傾銷和反補貼措施，澳洲方面當天作出回應。

據英國《衛報》6月24日報道，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，澳洲政府「將堅決捍衛我們已推行的措施。」

澳洲貿易部長特漢（右）希望中國同意進行對話。（Twitter@Dan Tehan）

特漢對中國此舉的時機提出了質疑，稱澳洲在2014年和2015年就推出了針對風塔和不鏽鋼水槽的措施，與鐵道輪轂相關的措施是在2019年出台的。

準備好與中國談判

他同時也表示，澳洲官員已準備好與中國就這一問題展開討論，但他希望中國也同意在部長級別進行討論。他説：「我們希望與中國進行非常有建設的接觸。我們希望坐下來解決這些爭議。我們會繼續在官方層面上這樣做，我們也很樂意在部長級層面上這樣做。」

中國商務部6月24日發表聲明宣布，就澳洲對自中國進口鐵道輪轂、風塔、不鏽鋼水槽產品採取的反傾銷和反補貼措施在WTO爭端解決機制項下提出起訴。

澳洲於2019年對自中國進口的鐵道輪轂、風塔分別採取或者延長反傾銷措施，於2020年對自中國進口的不鏽鋼水槽延長反傾銷和反補貼措施。