澳洲大堡礁或成瀕危世界遺產　列入瀕危名錄代表什麼？｜新聞教室

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-23 21:03

聯合國教科文組織（UNESCO）6月21日公布的一份報告草案，建議把澳洲大堡礁列入瀕危世界遺產，並指當地的珊瑚數量急劇地減少，澳洲政府對此大表反對，甚至指控決定出於政治動機。究竟發生了什麼事？列入《世界瀕危遺產名錄》又代表了什麼？

UNESCO世界遺產委員會在報告草案中，讚揚澳洲在改善珊瑚礁品質方面作出的努力、以及政府在財政上的投入，但是委員會也表示「令人極度擔憂和遺憾的是……大堡礁生態系統的長遠前景已進一步變差、由差變成非常差。」

澳洲大堡礁近年多次出現珊瑚大規模白化事件，包括在2016年、2017年和2020年，被指在5年內3度大規模白化，屬於告急狀態。

澳洲大堡礁：圖為6月22日，澳洲環境部長蘇珊・利（左）在堪培拉國會出席記者會。（AP）

列入名錄並非「制裁」

UNESCO若把大堡礁列入《世界瀕危遺產名錄》，其實不會被視為制裁，UNESCO更指出，一些國家透過將它們的世界遺產列為「瀕危」遺產，以引起國際社會的關注，從而取得國際援助，以保護世界遺產。然而，部份人會把世界遺產「降級」視為一種恥辱。

澳洲大堡礁：圖為2017年12月2日，澳洲大堡礁的面貌。（AP）

風波牽扯到中國

UNESCO的決定引來澳洲不滿，澳洲環境部長蘇珊・利（Sussan Ley）6月22日稱，UNESCO決定將大堡礁降級，是出於政治動機，也是錯誤。她的表態被認為是暗示決定與中國有關。

中國外交部發言人趙立堅6月22日否認澳洲的指控，並回應稱事件反映部份澳洲人的「意識形態偏見」，批評是毫無根據的抹黑污衊。

UNESCO世界遺產委員會將在第44屆世界遺產委員會會議上，正式考慮是否將大堡礁列入《世界瀕危遺產名錄》。會議將於7月16至31日以視像形式舉行，舉辦地為中國福州。