東京奧運｜宮內廳長官：天皇德仁憂導致新冠疫情擴大

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-25 08:40

距離東京奧運開幕不足一個月。日本宮內廳長官西村泰彥6月24日出席例行記者會時透露，天皇德仁對目前的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情非常擔憂，並且擔心舉辦東京奧運或導致疫情擴大。

西村表示，「我的體會是，陛下擔心當公眾對舉辦奧運有不安的聲音，舉辦奧運和殘奧是否會導致疫情擴大。」他補充稱，他沒有直接從德仁聽到有關的說話，只是透過每日的交談感覺到。

德仁是奧運和殘奧的名譽總裁，或將出席開幕儀式和宣布奧運揭幕。西村強調：「希望奧運組織委員會和相關機構攜手，採取一切可行措施避免感染。」

共同社報道，由於公眾仍然對舉辦奧運抱懷疑，宮內廳對皇室參與奧運活動感到擔憂，並對皇室會晤外國代表團持謹慎態度。其中一位官員稱，關於德仁參與奧運的問題，宮內廳將跟隨國際奧林匹克委員會或政府的決定。

圖為2021年6月20日，日本有記者到訪東京奧運選手村。（AP）

皇室事務專家名古屋大學大學院人文學研究科副教授河西秀哉表示，相信宮內廳長官是經德仁同意引用對方的說話。他認為，德仁的說話有兩個訊息，第一是要政府和奧組委徹底實行防疫措施，第二是想大家了解德仁需要於公眾有分歧的情況宣布奧運揭幕所處的艱難位置。