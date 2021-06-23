東京奧運｜新西蘭變性運動員參加女子舉重惹爭議　總理表態力撐

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-23 17:15

東京奧運將出現史上第一位變性運動員參賽，他是新西蘭著名的變性舉重運動員哈伯德（Laurel Hubbard），新西蘭奧委會（NZOC）21日宣布，哈伯德入選女子舉重國家代表隊，並且力挺哈伯德出賽。

跨性別的選手是否能夠參加國際大賽，一直有許多討論，由於新冠肺炎影響，國際舉重協會對參加東奧資格修正，因此哈伯德將取得女子舉重87公斤以上的東奧參賽門票，成為奧運史上第一位變性選手。

▼▼新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）對此公開表態，她稱哈伯德與新西蘭隊伍都有遵守規則，點擊放大瀏覽哈伯德的照片▼▼▼

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現年43歲的哈伯德，過去以男性身份參加舉重賽事，還曾是新西蘭國內男子105公斤級舉重紀錄保持人，2012年進行變性手術後，開始參加女子87公斤以上級別的賽事，並在2017年世錦賽90公斤級獲得銀牌、2019年太平洋運動會拿下2金1銀。

在奧運資格賽中，哈伯德的最佳成績是285公斤，因此她將有機會站上東奧頒獎台，不過參賽顯然面對部分選手的不滿，認為這並不公平，不過新西蘭奧委會21日宣布哈伯德入選女子舉重國家隊後，等於確定哈伯德將會參賽本屆東京奧運。

新西蘭總理阿德恩表態支持哈伯德，她稱哈伯德與新西蘭隊伍都有遵守規則。圖為阿德恩6月14日召開記者會（AP）

哈伯德透過新西蘭奧委會表達感謝：「謝謝許多民眾給予的友善還有支持，我非常受寵若驚。」而新西蘭奧委會也表示：「我們認為性別歸屬是一個非常敏感和複雜的問題，但我們必須要保持人權和比賽公平間的平衡，因此支持所有具有參賽資格的選手。」

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