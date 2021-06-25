Elon Musk「大屋換細屋」新居曝光？傳租住400呎流動變形鐵皮屋

即時國際
撰文：
最後更新日期：

特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）不久前說他賣掉所有的房子，搬到德州。外界並不知道他在德州的確切住址。有人以為他會在奧斯汀附近買一棟寬敞的房子，但事實並非如此。

根據馬斯克6月10日的推文，他現在住在德州博卡／星際基地（Boca / Starbase），向他旗下航太科技公司SpaceX承租了一間大約5萬美元的房子。

網路爆料者說，25歲就躋身億萬富豪行列的馬斯克現在住的是面積400平方英呎、可拖動的預鑄組合屋。這是新創公司Boxabl開發出來的產品，叫做Casita，方便移動和安裝，很容易就能把整棟屋子搬走。

可摺起來拖着走的房屋　點圖看看Boxabl的產品▼▼▼

+28
+28
+28

Boxabl曾在4月貼文，附上影片，顯示類似於馬斯克住的房子正被一輛特斯拉Model X拉着走。影片聲稱，要拖動這間房，車子需有12,000磅的拉力。所以Cyber Tuck比Model X更適合這份工作。

Boxabl曾在4月貼文，附上影片，顯示類似於馬斯克住的房子正被一輛特斯拉Model X拉著走。（IG@boxabl）

Boxabl去年11月就曾經暗示，馬斯克可能買下他們的預鑄屋。該公司提到德州博卡有位非常特殊的客戶，他更喜歡在大門貼上獵鷹9號的海報。這種房屋也許會因為馬斯克而開始流行。

【樓奴】變形金剛之家：書房茶室健身房　200呎納米樓變千呎豪宅
【樓奴】變形旅館　120呎青年旅舍放3張床　伸縮牆面變出共享空間
Bitcoin︱Elon Musk稱Tesla已售出所有比特幣　價格跌破4.5萬美元
Elon Musk主持《周六夜現場》首次全球直播　自爆有亞氏保加症
母親節︱Elon Musk禮物竟是送狗狗幣：Dogecoin是貨幣的未來
火星探索︱Elon Musk指非富人逃生艙　第一批或無法活着返回地球
Elon Musk公司嶄新實驗　猴子爽喝沙冰　以腦電波打機不需動手

延伸閱讀：

基建法案達協議 史指那指創新高

日防衛大臣：台灣安全直接關係日本安全

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。