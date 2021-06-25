韓國24歲女大學生任青瓦台秘書　缺乏經驗被質疑僅靠「年輕」上位

撰文： 常陽 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-25 10:39

韓國總統文在寅6月21日提名三位青瓦台秘書，其中「青年秘書」一職獲提名人朴成玟年僅24歲，尚就讀大學。這項破格的人事任命立即引發輿論熱議，有年輕人質疑不公平。

樸成玟1996年出生，目前就讀於韓國名牌大學高麗大學國文系，是文在寅政府最年輕的青瓦台秘書，也是自韓國民主化以來第一個由大學生擔任的青瓦台秘書。朴成玟計劃在擔任青瓦台秘書期間休學。

她作為韓國執政黨共同民主黨全國大學生委員會運營委員涉足政壇，曾擔任該組織青年發言人、青年工作組組長、最高委員、青年未來聯席會議主席等職務。

青瓦台發言人朴京美6月21日出席新聞發布會時説：「期待朴成玟作為青年秘書，能站於青年的立場，更好理解青年的困難，與青年溝通，為制定服務於青年的政策進行協調。」

對於這個破格任命，韓國輿論的反應呈現兩極化。有支持的網民認為，青瓦台通過扶持新人，意在拉攏青年選民，朴成玟的表現值得期待。

但也有反對者表示，朴成玟只有20歲出頭，缺乏政策協調方面的工作經驗，難以與青瓦台各部門順利協調青年政策，負擔會很大。而且很多人認為，朴成玟缺乏經驗，能夠擔任這個一級公務員職位純粹因為她年輕，相反很多人要花很多時間苦讀和努力才能考進政府。有人甚至說，只要有正確的人際網絡，不用花很多努力就能成功。

經營頻道名為「學霸」的YouTuber姜聲泰指，他的訂閱者每日花10小時溫習，希望考進政府當九級公務員，但如今有人年僅24歲就成為了一級公務員。他說，通過高級公務員考試只能成為五級公務員，「工作25年後，如果幸運的話就會成為一級公務員」，「但她24歲就做到了。」

關於任命沒有議員經驗的人擔任政務秘書官的情況，《中央日報》引述青瓦台核心相關人士表示，「在野黨不也有毫無國會經驗的黨魁嗎？」也就是說，青瓦台的人事任命是為了應對在野黨因為「李俊錫現象」引起廣泛關注的情況。不過也有年輕人稱，36歲李俊錫是經過激烈的選舉勝出，而且他本身也有十年的從政經驗。