韓國民力量黨誕最年輕黨魁　36歲哈佛畢業生將掀起世代轉變？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-11 17:38

韓國最大在野黨國民力量黨6月11日舉行全黨大會，現年36歲的李俊錫以43.8%的得票率當選黨魁，成為韓國憲政歷史主要政黨最年輕的黨魁。這位哈佛大學（Harvard University）畢業生從未當選國會議員，卻力壓黨內重量人物當選，或許就是韓國政壇迎接世代轉變的前奏。

李俊錫的當選教不少人都「跌眼鏡」。未曾出任國會議員的李俊錫卻意外於5月的初選跑出，成為媒體的焦點。最終他順利擊敗只有37.1%得票率的四任國會議員兼前院內代表羅卿瑗，以及僅得14%得票率的五任國會議員兼前院內代表朱豪英，以黑馬姿態勝出。

這位哈佛大學畢業生曾創辦教育科技初創公司當老闆。2011年，年僅26歲的李俊錫獲大國家黨（後改稱自由韓國黨）時任黨魁朴槿惠招攬，加入黨的緊急對策委員會。李俊錫被形容是「朴槿惠其中一位兒子」，是黨內新力軍。他的確不負所托，成為黨內改革的象徵，朴槿惠捲進貪腐指控面臨彈劾時也毫不忌諱批評。他三次競逐國會議員，但屢戰屢敗，如今終於創造了歷史。

圖為2021年1月18日，韓國總統文在寅於青瓦台出席新年記者會。（Getty）

經歷過兩任鋃鐺入獄的總統後，保守陣營的形象跌至谷底，但總統文在寅任內五年未能為國家帶來使人滿意的變化，韓國人深切希望看到政治再出現改革，因此於市長補選用選票「懲罰」文在寅。如今保守陣營氣勢如虹，明年總統寶座可說是志在必得。

憲法規定總統候選人必須年滿40歲，意味李俊錫將不能參選。雖然如此，但選出李俊錫擔任黨魁將釋放世代轉變的訊號。《日經亞洲》引述國民力量黨消息人士指，「我們要展示出我們正在改變，吸引年輕和獨立選民」，「黨內有種危機感」。因此正如國民力量黨議員向韓聯社所指，黨打破偏見，擺脫「固執自大老一輩」的標籤，選出30多歲的人出任黨魁。

李俊錫的當選可能就是意味韓國政壇的世代轉變。明知大學政治教授金亨俊（Kim Hyung-joon，音譯）形容，這是想政治競技場出現全面改變的人所發出的訊號。他指出，現象暴露了年輕人對主流政治的沮喪和憤怒，原因都離不開社會弊病，例如貧富資產差距愈來愈大，樓價高企。政治分析員洪亨植（Hong Hyeong-sik，音譯）則指，選民不想再看到極端的政治鬥爭，尤其是20多歲和30多歲的人。他認為，現象將持續，「每年有約70萬年輕人合資格參與選舉，同時有約50萬較年長的人死亡，意味每年更替100萬選民，由此可見，政客將繼續討好年輕人。」

李俊錫發表勝選演講時表示，最大任務無疑是勝出大選，同時承諾結束韓國政壇長久以來分化和充滿火藥味的局面，「你或許想有人來以黨領跑者的角色擊潰文在寅政府，但你不可以透過中傷其他候選人達成目標。」他的當選就似是對政壇建制派的當頭棒喝，不論是保守派抑或自由派都要設法爭取年輕人的支持，因為他們的聲音最響亮，手執的選票最鋒利。