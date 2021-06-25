日本AV女優混入明治大學拍「迷姦片」被認出　校方震怒報警擬提告

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-25 13:37

日本AV產業盛行，近來卻爆出爭議事件，知名女優仲間明日香2年前在校園拍片，片中雖未點名學校名稱，但畫面場景立刻被認出是在明治大學所拍，校方得知後震怒，除了對外澄清片中角色並非校內員工，目前也已經找來警方及律師協助，不排除對片商提告。

2019年推出的成人片《在大學工作的嚴肅美女》由AV女優仲間明日香主演，劇情描述女主角在大學上班，卻遭工作人員在飲料中下藥，雖然內容全是事前已設定好的橋段，但由於畫面場景位於校園，建築物更被認出是位於東京千代田區的明治大學，意外掀起外界爭議。

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據Yahoo!報道，校方嚴正否認明日香是學校員工，強調片商MGStage進入校園拍攝前並未取得許可，學校目前也已經向警方與律師諮詢此事，不排除將對片商舉發提告。

對此，台灣AV達人一劍浣春秋昨也在網站Play NO.1寫下自身看法，他表示，雖然大部分人都知道劇情不是真的，但片商事前未取得校方同意，「迷姦的劇情實在不太OK」，且場景又輕易被認出是明治大學，才會讓校方如此生氣，他分析寫道：「雖然是兩年前的事，但MGStage根本站不住腳，所以他們趕快把片子下掉。」

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