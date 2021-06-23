蒼井空突認造假欺騙粉絲20年　拍片道歉公開真名兼爆AV界潛規則

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-23 22:00

日本前AV女優蒼井空在AV界佔有一席之地，2018年與DJ NON結婚，隔年產下雙胞胎兒子，之後淡出演藝圈，近日她卻坦承有件事欺騙了外界20年，為此拍攝影片謝罪。

蒼井空22日在個人頻道上傳新片，劈頭就鞠躬道歉，坦承偽造年齡20年，她透露官方資料上寫的出生年月日是1983年11月11日，但其實真正的時間是1981年4月26日，自己並不是38歲，而是已經40歲，而11月11日是她初戀男友的生日。

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對於造假年齡一事，蒼井空坦言，2002年踏入AV界時已經20歲，但某天翻開了雜誌看到自己的報導，發現年齡是18歲，之後公司也問她有沒有希望是幾月幾號生日，她才驚覺原來這都可以造假，而AV界中這種事情早就見怪不怪，幾乎每個女優都是這樣。

之後蒼井空更秀出自己的駕照，大方公開真實姓名，其實叫「純子」，也不是在東京出生，神奈川的鄉下才是她的老家，影片一出後，不少網友驚訝不已，直呼「40歲長這樣也太犯規了吧」、「不管幾歲都可愛」、「畢竟年紀對女優來說是很重要的吧」、「可以理解」。

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