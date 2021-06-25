東京奧運｜疫情升溫有風險Delta病毒有威脅　東京或再陷緊急狀態

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-25 18:26

日本奧運大臣丸川珠代6月25日稱，抵日時確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的烏干達奧運代表隊成員，感染的是Delta變異病毒株。此外倘東京疫情反彈，東京有可能再被納入緊急事態宣言。

烏干達奧運代表隊9名成員6月19日抵達東京成田國際機場，其中一人樣本在機場隔離站被檢出對病毒呈陽性反應。

其餘8人被轉至大阪泉佐野市的訓練營，當中1人在23日亦對病毒呈陽性反應。丸川珠代說，政府正對第2宗個案的病毒進行基因排序。

日本新冠肺炎疫情：圖為6月20日，烏干達國家隊來到日本參加奧運會，他們在接待市泉佐野市拍照留念。（AP）

有4個案未公布

日本《每日新聞》6月24日稱，從內閣官房得知，在抵日的外國運動員及隸屬機構人員中，另有4宗確診個案未曾公布。

他們分別是法國國民、埃及人、斯里蘭卡人及加納的代表，他們先後在2月、4月、5月及6月抵達日本。

大部份人抵埗後於機場隔離時證實染疫，但唯獨來自斯里蘭卡的個案在入境5天後才被發現。

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東京或再進入緊急狀態

主辦奧運的城市東京在6月21日起解除緊急狀態，不過政府稱，有可能再次頒布緊急事態宣言。

厚生勞動大臣加藤勝信25日稱，假如病毒在東京進一步傳播，政府可能會再次發布緊急事態宣言。

加藤勝信在記者會上稱，即使在6月20日宣言期限屆滿前，東京晚上外出走動的人數已在上升。他稱，確診個案可能會增加。

東京年輕人染疫的情況有反彈，23日有619宗，明顯高於過去7天平均值405宗，也是當地自5月下旬以來，單日新增個案增首次逾600宗。東京24日錄得570新增個案。

日本已達到每天接種100萬劑疫苗的目標，但有聲音質疑這可能已太遲。京都大學流行病學家Hiroshi Nishiura稱，來到7月23日奧運開幕禮，日本新增個案中，Delta可能佔近70%。