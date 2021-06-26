美媒：特朗普集團面臨刑事起訴　最快下週宣布

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-26 20:37

美媒稱，紐約曼哈頓檢方通知美國前總統特朗普（Donald Trump）的公司，稱正考慮對它提出刑事訴訟，針對效力特朗普集團多年的財務總監韋斯伯格（Allen Weisselberg）涉及逃稅的指控。知情人士稱，他可能在今夏被起訴。

美國有線新聞網絡（CNN）25日引述特朗普的代表律師6月25日稱，檢方通知特朗普集團，它或因向韋斯伯格提供的福利面臨刑事起訴。知情人士稱最快下週宣布。

調查部份焦點在於韋斯伯格及家人接受特朗普集團提供的福利同時沒就它們繳稅，當中包括免付租金的住宅和汽車，以及韋斯伯格至少一名孫兒就讀私立學校的學費。

公司對有價值的員工提供可觀的福利並非違法，但在很多情況下，它們被視為報酬，員工須就此繳付所得稅。

檢察官多月以來在尋求向韋斯伯格施壓，要求他就檢方對特朗普的調查合作，如雙方達成協議，可能會將一位備受特朗普信賴的公司高層，變成一位用於針對特朗普的「星級證人」。迄今為止，他拒絕與檢方合作，繼續在特朗普集團工作。

圖為2017年1月11日，特朗普財務總監韋斯伯格（中）與當選美國總統的特朗普在紐約特朗普大樓出席記者會。站在右方的是特朗普長子小特朗普。（AP）

特朗普的律師菲謝蒂（Ron Fischetti）24日與曼哈頓檢方以視像形式進行長達1.5小時的會談，希望說服檢方放棄起訴。

菲謝蒂稱集團不會認罪，將動議要求撤銷訴訟。他稱如果那些離譜及前所未見的控罪真的入稟，這是政府對特朗普報復。

菲謝蒂稱他在會面中特別問檢方，特朗普會否被起訴。他稱沒迹象顯示他們說特朗普會被控。他也補充說，沒迹象顯示特朗普任何家人會被起訴。

知情的執法人員稱，調查已來到關鍵時刻。紐約州總檢察長萊蒂・詹姆斯（Letitia James）稱她已指派2名律師，與民主黨籍的紐約檢察官萬斯（Cy Vance）對特朗普進行刑事調查，她則繼續對特朗普進行民事調查。