特朗普稱有2大出版社想為他出書　業界高層裹足稱很難Fact Check

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-18 17:00

美國前總統特朗普（Donald Trump）堅稱有2間最大、最享負盛名的出版社想為他出版回憶錄但他拒絕了。五大出版商卻稱，沒邀約過特朗普。

卸任的美國總統一般而言都會成為出版商邀約的目標，因他們的回憶錄多會暢銷。不過美國政治新聞網站Politico在6月15日稱，大型出版商對邀請特朗普出書表現謹慎，因不知他寫的東西是不是真。

網站引述其中一書商的「大人物」稱：「事實上，（出版商）要得到一本事實準確的書會是太難。」此人稱：「這（出書）可能會有問題。如他連承認自己在大選中落敗都做不到，那你怎樣將它印發出來？」

美國前總統特朗普卸任後，出現在公眾視野的時間愈多。圖為6月12日，他以視像形式出現在威斯康星州新里士滿一個活動中，並向群眾發表講話。（Reuters)

特朗普11日發聲明時，堅稱有2個「最不可能（邀約他的）的出版商」提議為他出版回憶錄，但他拒絕了。《赫芬頓郵報》12日稱，看來這些邀約發生在他在任期間，所以時間不對。

他沒說明是哪兩家出版社，但在14日發布的聲明稱，這不等於他將來不會接受它們。特朗普稱他已開始寫書，自己像是發了瘋似的在狂寫，又說自己的書將是「書中之王」（the book of all books）。

他在聲明中稱，現有39本書已寫或正在寫的、關於他的書，而如果他的書是當中最好的，有沒有人真的相信，發售那些書會很賺錢？他稱，地球上有很多無恥之徒在經營那些出版商。