新冠肺炎｜Delta變種病毒年輕人易感染　症狀與以往不同

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-27 18:23

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，在印度首先發現的Delta變種病毒株令多地疫情爆發。但這次的疫情受影響的與過往有所分別，有更多的年輕人遭受感染，特別是在已推行疫苗接種的歐美國家。

圖為5月21日，以色列特拉維夫海灘。有戴着口罩的遊客在海灘曬太陽。（Reuters）

Delta變種病毒正蔓延至全球多個國家，至6月26日英國新增1.8萬確診個案，幾乎全部都是Delta變種病毒案例。但與過去疫情爆發主要集中感染年長一輩不同，新的Delta變種主要感染年輕人。

根據倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的研究，在這次疫情爆發中，年輕人感染比例是年長一輩的5倍。

類似的發現亦在其他國家出現，包括以色列。它在每日新增確診不足20宗的情況下，突然急增至過百宗，而年輕感染者比例佔了一半。

年輕人接種率低

英國與以色列同樣，都在疫苗接種上領先多地。但由於疫苗接種主要集中在年長一輩，年輕的成年人接種率較低，成為這次疫情爆發的缺口。

再加上Delta變種病毒較英國發現的Alpha變種病毒更容易傳播，而年輕人流動力較高，接觸更多的人增加感染風險，令疫情爆發。

這風險不只在英國及以色列出現，在美國新增感染病例中已有超過20%與Delta變種有關，而年輕人接種比例只有長者的一半。總統拜登（Joe Biden）24日也在個人Twitter上指出，「年輕、尚未接種疫苗的人」最危險。

圖為6月6日，以色列亞實基倫一間疫苗接種中心。以色列正進一步下放接種疫苗年齡，讓更多年輕人能接種。（Reuters）

Delta變種引發症狀不同

英國統計發現Delta變種病毒引發的症狀，似乎與過往的病毒株不同。根據英國Zoe Covid Symptom研究新冠肺炎的資料顯示，自5月起感染肺炎的患者會更多出現頭痛、其次是喉嚨痛、流鼻涕及發燒。咳嗽變得罕見，而嗅覺喪失幾乎已不再見。

過去感染新冠肺炎的患者中，有一部分的患者會出現嗅覺喪失的特殊症狀。加上咳嗽變得罕見，有專家擔憂指會有患者誤會患上的僅是重感冒而非新冠肺炎，耽誤治療及增加傳播他人機會。

儘管目前未有證據指新變種病毒會帶來更高死亡率，但英國公共衛生部（PHE）亦表示，有證據表明Delta變種病毒會導致更高的住院率，因英國住院率在近日持續上升。

蘇格蘭一份在14日發表的研究報告亦表示，感染Delta變種病毒的患者住院率是感染Alpha變種的兩倍，有本身有病的人住院的風險更大。

疫苗仍有保護效用

同一份的研究報告亦指出，接種現有疫苗亦能有效對抗Delta變種病毒。在完成兩劑疫苗接種後，輝瑞BioNTech疫苗可對Delta變種的感染提供了79%的保護，相比Alpha變種的92%保護率稍低。

英國公共衛生部亦表示，接種阿斯利康疫苗後對Delta變種的感染提供64%的保護，相比Alpha變種的74%保護率稍低。而有92%的完成接種疫苗的患者無需住院，同時無人死亡。