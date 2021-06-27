英國前衞生大臣夏國賢偷情影片外泄　政府展開內部調查

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-27 23:10

英國前衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）在任時於辦公室偷情的影片曝光，外界質疑政府是否存有保安漏洞。北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）6月27日在電視節目上稱，對於夏國賢辦公室影片如何被記錄及泄漏，政府預計會展開調查。

盧柏敦亮相英國天空新聞（Sky News）的節目時被問到事件中涉及的安全疑慮。他稱，衞生與社會保健部（Department of Health and Social Care）會進行內部調查。

圖為5月27日英國時任衞生大臣夏國賢在倫敦出席新冠肺炎簡報會時發言。（AP）

盧柏敦說，這是一件政府需要尋根究柢的事。他稱，理所當然地說，政府部門發生的事可以是敏感及重要。

傳是員工爆料

英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）17日稱，閉路電視5月6日拍下兩人擁吻影片，影片其後被衞生與社會保健部一名員工秘密錄下來。

報道內文稱，在1個月後，這名爆料人士接觸「懷疑封城措施的人」，並要求他們協助他向傳媒出售影片。「封城」是政府因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而實施的封鎖措施。

報道內文稱，爆料人士與「懷疑封城措施的人」透過Instagram對話，據英國《太陽報》取得的一系列社交媒體Instagram訊息，爆料者承認自己為衞生與社會保健部工作。