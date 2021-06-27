英國衛生大臣夏國賢爆出軌醜聞違防疫指引辭職　前財相賈偉德接任

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英國衛生大臣夏國賢（Ｍatt Hancock）因為出軌醜聞被曝光，於6月26日正式宣布辭職。英國宣布夏國賢的繼任人是前財相賈偉德（Sajid Javid）。

英國首相府6月26日發表聲明稱，英國前財政大臣賈偉德（Sajid Javid）將接替夏國賢，擔任衛生大臣一職。英女王同意了這項任命。

一天前，英國媒體曝光了夏國賢婚內出軌的醜聞，他出軌的對象是自己的女幕僚。

6月25日，英國《太陽報》爆料稱，夏國賢與自己最親密的已婚女幕僚科拉丹傑洛（Gina Coladangelo）出軌，兩人在辦公室相擁熱吻的60秒片段泄露，夏國賢的手直接按在科拉丹傑洛的屁股上。

這些片段的具體拍攝時間是2021年的5月6日，地點就在英國政府9樓、夏國賢的辦公室。

據悉，他們是牛津同學、大學好友，現在均已婚，一個是3個孩子的爸爸，另一個則是3個孩子的媽媽。這個女幕僚是夏國賢在疫情期間用納稅人的錢聘請的，本來請朋友擔任要職就已經遭人詬病，如今還鬧出出軌醜聞，更是引發英國上下強烈的不滿。

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