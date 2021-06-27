印軍基地遇襲：無人機6分鐘內投放2枚炸彈

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-27 23:30

6月27日凌晨，印度查謨空軍基地技術區域發生兩宗爆炸。當地警方稱，此次爆炸是由於有人使用無人機及投擲炸彈，屬於恐怖襲擊。

《印度時報》6月27日稱，使用無人機對軍事設施發動襲擊，這在印度是首次。

印度空軍27日推文稱27日早上，查謨空軍基地技術區域內發生了兩宗低強度爆炸。其中一枚炸彈對一幢建築物的屋頂造成輕微破壞，而另一枚炸彈在一塊空地爆炸。

推文隨後補充稱，爆炸沒有造成任何設備受損，軍方正和民事機構進行調查。

印媒報道稱，爆炸發生地點距離巴基斯坦邊境約16公里。第一次爆炸發生在凌晨1時37分，第二次發生在1時43分。

查謨當地警方表示，此次爆炸可能是由於有人使用無人機及投擲炸彈，屬於恐怖襲擊，兩名印度空軍人員在爆炸中受輕傷。

據悉，查謨機場是印度空軍控制下的一個軍民兩用設施，也用來進行客運飛行。查謨機場負責人告訴印度報業托拉斯通訊社（PTI），航班沒有中斷，「進出查謨機場的航班都在按計劃運行」。

查謨警察局長辛格（Dilbagh Singh）告訴印度ANI新聞，除引發爆炸的兩枚炸彈外，警方還發現另一枚重5至6公斤的簡易爆炸裝置。

他説：「這枚爆炸裝置歸巴基斯坦武裝組織虔誠軍（Lashkar-e-Taiba）所有，原計劃將被安置在一些人員密集的場所。」

印度新德里電視台（NDTV）稱，事件發生在印度國防部長辛格和陸軍參謀長納拉瓦內開始對拉達克訪問的前幾個小時。

目前，印度國家調查機構已經接手調查，印度空軍、印度國家炸彈數據中心、法醫專家以及查謨警察也參與調查。