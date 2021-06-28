以色列新任外長與布林肯會面　稱對美國加入伊朗核協議抱強烈保留

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-28 09:32

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月27日在意大利羅馬與以色列新任外交部長拉皮德（Yair Lapid）會面。這是以色列新政府執政後，首次與美國官方會面。雙方談及巴勒斯坦及伊朗等議題。

圖為6月27日，以色列外長拉皮德（右二）與美國國務卿布林肯（左二）在意大利羅馬會面。（Reuters）

布林肯在會議上，特別提到以色列一度試圖驅逐在東耶路撒冷的巴勒斯坦，及阿克薩清真寺中爆發的衝突。拜登（Joe Biden）政府正努力恢復與巴勒斯坦人的關係，並承諾向巴勒斯坦提供財政和人道主義援助，及重開巴勒斯坦人在華盛頓的外交使團。

拉皮德表示，已經準備好與美國合作，減少與巴勒斯坦人的衝突，並表示願意與美國修恢關係。以色列前內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府與美國前特朗普（Donald Trump）政府關係密切，疏遠奧巴馬（Barack Obama）政府時代建立的關係，加劇以巴緊張局勢。拉皮德表示兩國關係在過去幾年出現錯誤，願意與美國糾正這個錯誤。

不過對美國尋求重新加入伊朗核協議，拉皮德持反對意見，稱對美國的做法有「強烈的保留」，又稱要討論彼此分歧，應該「透過直接專業對話，而非記者會。」

布林肯表示雙方有共同的目標，但理解兩國在戰術上有分歧。布林肯又向拉皮德表示，有必要向加沙地區提供人道主義援助。

雙方亦談到以色列與鄰近阿拉伯國家的關係，布林肯稱美國支持以色列與阿拉伯國家關係正常化，希望有更多國家參與。

拉皮德在結束訪問以意大利後，將轉往訪問阿聯酋，拉皮德稱這次訪問具有歷史意義。