以色列變天｜從商變億萬富豪到從政　貝內特如何登上總理之位

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-14 17:39

以色列國會6月13日通過信任投票，新政府得以成立，管治以色列12年的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下台，由統一右翼黨的代表貝內特（Naftali Bennett）擔任總理。

圖為6月13日，以色列由8黨組成的新政府正式成立。貝內特將成為新任總理。（Reuters）

貝內特的政治立場比內塔尼亞胡更右，他自己亦曾聲稱自己是「更右翼的內塔尼亞胡」。貝內特是如何從一名商人，進軍政界，並成為以色列的新總理？

現年49歲的貝內特，出生於以色列海法市。父親是移民美國的猶太人，並在貝內特一歲的時候全家搬到美國居住。貝內特的童年在美國渡過，因此能說一口流利的美式英語。

在1982年，貝內特一家從美國返回以色列，貝內特在以色列完成高中的學業，並在其後參加以色列國防軍。完成6年的軍旅後，入讀耶路撒冷希伯來大學，取得法律學位。

拍攝日期不明。貝內特（下方左2）創立Cyota，照片是他與公司員工的合照。（貝內特個人Facebook）

投身商界成億萬富豪

早年的貝內特投身商界，成為出色的創業及管理人員。他先在1999年創立反欺詐軟件的公司Cyota，搬到紐約居住，並出任行政總裁。公司在防止金融犯罪方面取得成績，並獲得美國公司RSA網絡安全公司（RSA Security）相中。公司在2005年以1.45億美元售予RSA，貝內特成為了億萬富豪。

回到以色列，2006年的貝內特涉足政壇，加入了當時是反對黨，內塔尼亞胡領導的利庫德集團，擔任其參謀副手，提供教育改革等意見。貝內特十分尊敬內塔尼亞胡，兩人關係師徒。貝內特甚至以内塔尼亞胡兄長約納坦（Yonatan Netanyahu）的名字，為自己的長子命名。

2009年以色列大選利庫德集團取得勝利，貝內特暫時離開政界，出任科企公司Soluto的總裁。

返回商界的貝內特再次取得成功，貝內特成功從多處籌得2000萬多萬美元資金，支持初創公司發展。公司後來以1至1.3億的報價出售給美國公司Asurion。這些經驗使他有着作為公司管理及領導能力的自負。

脫離利庫德集團 成為國會議員

返回政界，2011年貝內特與另一名政客沙凱德（Ayelet Shaked）共同創辦我的以色列（My Israel），在政壇外組織運動，並在同年離開利庫德集團，轉向立場更右的猶太人家園黨。2012年貝內特成功當選猶太人家園黨主席，並領導猶太人家園黨在2013年大選中贏得12個議席。貝內特從此成為國會議員。

圖為6月13日，貝內特與拉皮德召開首次的內閣會議。（Reuters）

2018年，貝內特與沙凱德等多個黨員離開猶太人家園黨，成立新右翼黨（The New Right）。新右翼黨後來與宗教猶太復國主義者黨（Religious Zionist Party）等合流，組成黨團右翼政黨聯盟（Union of Right-Wing Parties）。聯盟參與2019年4月大選但大敗，但在半年後，聯盟改組成統一右翼黨，再次參加9月的大選，取得了勝利。

在往後多次大選中，貝內特領導的統一右翼黨有多個議席進帳，成為合組政府拉攏的對象。直到2021年3月的大選後，貝內特一改立場，轉為支持反對派成立政府，成為擁有未來黨的造王者，貝內特亦因而成功坐上總理之位。