拜登下令美軍空襲伊拉克敘利亞邊境武裝組織　有兒童死亡

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-28 17:37

美國國防部6月27日說，美軍當晚對敘利亞和伊拉克邊境地區3個親伊朗武裝組織的軍事設施發動空襲。以英國為基地的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）稱，至少5名隸屬組織的戰士死亡。敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）稱襲擊中有1名兒童死亡，以及至少3人受傷。

國防部發言人柯比（John Kirby）當晚在一份聲明中說，此次襲擊由美國總統拜登下令進行，襲擊目標中有兩處位於敘利亞境內，一處在伊拉克境內。柯比稱，包括「真主旅」在內的多個親伊朗民兵組織使用這些軍事設施對駐伊拉克美軍發動無人機襲擊。

柯比說，此次空襲為「防禦性精準攻擊」，同時也是明確的威懾訊號。拜登已下令採取進一步軍事行動，以破壞和阻止來自親伊朗武裝組織的持續襲擊。

伊拉克民眾2021年1月3日紀念伊朗將軍蘇萊曼尼和伊拉克民兵組織指揮官穆罕迪斯被美國刺殺一周年。（AP）

國防部發言人麥克納爾蒂27日對媒體稱，2021年4月以來，親伊朗武裝組織對駐伊拉克美軍和多國聯軍至少發動了5次無人機襲擊和火箭彈襲擊。

這次空襲是拜登（Joe Biden）就任美國總統後第2次下令實施軍事行動。2021年2月底，美軍對位於敘利亞東部的親伊朗武裝組織目標發動空襲，摧毀多處設施。