普京與習近平視像會晤　稱俄中關係已成21世國際合作典範

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-28 19:56

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京6月28日進行視像會晤，普京稱中俄已成功將俄羅斯聯邦和中華人民共和國的關係提升到前所未有的高度，使其成為國家間合作的典範。

普京在與習近平舉行視像會議時說：「重要的是，兩國確定對彼此沒有領土要求，決心將共同邊界變為永久和平和友誼地帶。」

普京也稱，希望俄羅斯各主要政黨與中國共產黨的對話將有助於加深兩國間的合作和了解。

圖為身在莫斯科的俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平6月28日進行視像會晤。（AP）

延長俄中條約

普京和習近平在會上宣布將《中俄睦鄰友好合作條約》延期5年。俄中友好條約中規定不率先使用核武器以及不干涉內政的原則。

普京在與習近平舉行的視像會議上表示：「條約確已成為一項基本的國際法規，在很大程度上決定了俄中關係的現狀。它吸收了多個世紀以來兩國關係發展的積極經驗，充分體現了兩國人民之間睦鄰友好的深厚歷史傳統。」

他說：「這份文件還將一些原則性協議固定了下來，例如在維護國家統一和領土完整方面相互支持、不率先使用核武器和不用戰略導彈相互瞄準（在當今世界，這樣的協議具有重大意義）、尊重選擇社會制度和發展方式的權力以及不干涉內政。」

圖為身在莫斯科的俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平6月28日進行視像會晤。（AP）

他在談及俄中貿影時稱：「自2001年以來，俄中雙邊貿易額增長了13倍。儘管受到全球金融危機和新冠疫情的影響，但貿易額仍在增長。現在我們看到趨勢穩步向好。1至4月，雙邊貿易增幅超過22%，也就是說，可以預計到今年年底，貿易指標將創歷史新高。」