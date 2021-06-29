中美競爭法案眾議院版本獲通過　兩院將協商分歧再表決最終版

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-29 10:08

美國彭博社報道，美國眾議院6月28日通過兩項法案，預計兩項法案將成為眾議院的核心立法，旨在促進美國的研發，應對中國對美國經濟霸主地位的挑戰。

美國眾議院以極大的兩黨優勢批准為國家科學基金會（National Science Foundation）提供更多資金，並為能源部提供更多資金。國家科學基金會的法案以345票對67票通過，能源部的授權以351票對68票通過。

美國眾議院科學委員會本月較早前將兩項法案提交給眾議院全體議員。他們將授權五年內為美國國家科學基金會和能源部提供總計1,280億美元的資金，其中140億美元用於成立一個新的機構，專門致力於開發技術，幫助美國領先於國際競爭對手，主要是中國。

美國參議院早前也通過了一項2,500億美元的全面措施，其中包括超過520億美元的刺激和補助，用於國內半導體制造業。彭博社指出，雖然美國參議院將一些零散的法案合併成一個旨在增強美國對中國競爭力的法案，但眾議院採取的是一種更加零零碎碎的方式。

美國眾議院採取的方式不同於參議院的《美國創新與競爭法案》（U.S. Innovation and Competition Act）。《創新與競爭法案》更加關注兩個機構的核心職能，並將更適度的資金分配給一個負責籌集研究資金的新技術理事會。這意味參眾兩院必須就分歧進行協商，然後才會產生最終版本，並於參眾兩院進行投票。