中國網絡能力比美國至少落後10年　英國智庫稱實力被誇大

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-28 15:34

「中國網絡能力被誇大」，「中國網絡能力比美國至少落後10年」，一項最新研究將美國列為「頂級」網絡強國，而中國與俄羅斯等多國被排在第二梯隊。

據英媒6月28日報道，一項最新研究顯示，中國作為網絡強國的實力正受到不良的安全措施和薄弱的情報分析的削弱。它預計，中國政府的網絡能力至少10年無法與美國匹敵。

英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）6月28日發布關於各國網絡能力的研究報告，當中這樣評價中國的網絡能力。

研究所的研究人員對各國的網絡能力進行了排名，衡量指標包括數碼經濟的實力，情報和安全功能的成熟度，以及網絡設施與軍事行動的整合程度等。

研究結果是，只有美國被國際戰略研究所列為「頂級」網絡強國。中國、俄羅斯、英國、澳洲、加拿大、法國和以色列被排在第二級。

第三級包括印度、印度尼西亞、日本、馬來西亞、朝鮮、伊朗和越南。

國際戰略研究所表示，與競爭對手相比，中國與俄羅斯這兩個國家的網絡安全相對鬆散，阻礙了它們的發展。

報告稱，中國政府對「內容安全」的關注，即限制國內網路上具有政治顛覆性的訊息，可能削弱了中國對傳輸這些訊息的實體網絡的監管力度。

國際戰略研究所還表示，中國對網絡情報的分析「不夠成熟」，不如「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國，部份由於中國受到意識形態的驅動。

根據國際戰略研究所的説法，美國在第一級中脱穎而出的原因是其無與倫比的數碼工業基礎、密碼技術和對對手實施「複雜的外科手術式」網絡攻擊的能力。

與中國和俄羅斯等對手不同，美國還受益於與其他網絡大國的緊密聯盟，包括「五眼聯盟」的合作夥伴。