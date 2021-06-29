菲律賓總統杜特爾特與拳王帕奎奧再起爭執

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-29 23:31

在菲律賓拳王兼參議員帕奎奧（Manny Pacquiao）指杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府比上屆政府更腐敗後，杜特爾特6月28日下午批評帕奎奧，要求帕奎奧指出貪污的機構和官員。

菲律賓《世界日報》6月29日文章稱，在杜特爾特每周向全國的致詞中，他説，「帕奎奧一再説了三次，我們（比上屆政府）更加貪污，所以我挑戰他，指出貪污的辦公室。在一星期內我會有所行動。」

帕奎奧在Twitter曬出自己的拳擊經典瞬間集錦：

杜特爾特還對帕奎奧公開説，「我等着你的名單。」如果不能指出貪官名單，杜特爾特表示，他將在選舉中宣傳反對帕奎奧，告訴人民，不要選帕奎奧，因為他是一個説謊者。

杜特爾特還説，每屆政府「都有貪污問題。」杜特爾特告訴帕奎奧，「不要以為如果你贏得了總統，菲律賓就沒有貪污。」他補充説：「至於你夢想在六年時間裏，給每一個人房子，祝你好運。」

菲律賓總統府之前在6月3日曾表示，杜特爾特擬定了一份「可能的總統繼任者名單」，帕奎奧、杜特爾特的女兒薩拉（Sara duterte）等都在名單內。不過多間傳媒之後在6月9日報道，杜特爾特與帕奎奧因對南海問題看法不一，發生爭吵。