美國批准向菲律賓出售軍備　約值25億美元

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-28 02:08

美國防部6月24日宣布，已同意分三項協議對菲律賓軍售，包括F-16戰機、響尾蛇空對空導彈與魚叉巡航導彈等，總價值約為24.3億美元。法媒26日稱，南海緊張局勢升温。

6月24日，美國國防安全合作署（DSCA）發表聲明稱，讓菲律賓擁有配備精準彈藥的戰機，有助菲律賓軍隊在菲律賓南部的反恐作戰，並可改善菲律賓軍隊戰鬥力以應付當前與日後的威脅。

法國國際廣播電台（RFI）6月26日文章稱，聲明雖沒提到中國，但指出魚叉導彈可讓菲律賓對付或嚇阻海上挑釁、沿岸封鎖與兩棲攻擊。

事實上，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）2016年上任後， 相對於南海爭議，軍事重點相對放在伊斯蘭極端勢力和菲律賓共產黨游擊隊橫行地區。

杜特爾特上任三個月後，在總統座機聯隊慶祝活動上曾説，菲律賓需要的是可以對付叛軍的螺旋槳飛機，不需要噴射戰機、F-16，那對菲律賓沒有用。菲律賓不打算用它們來對抗任何國家。

中美競爭態勢下，美國駐菲律賓大使館6月22日宣布，美國軍方已將價值1.83億披索的武器裝備送達菲律賓軍方，將有助於強化菲律賓軍隊反恐和海上安全實力。使館還表示，2015年以來，美國提供給菲律賓價值逾486億披索的軍事裝備與安全援助，菲律賓是美國在印太地區給予最多軍援的國家。

文章還稱，杜特爾特任期即將進入最後一年，他的長女薩拉（Sara Duterte）競選下屆總統聲勢高漲，執政當局也須對反對陣營挾民意要求維護南海主權的猛烈炮火有所回應。

另外，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）5月曾透露，菲律賓正推動採購多用途戰機，因為這是保衞菲律賓領空不受任何形式威脅，並執行菲律賓防空識別區監控的關鍵力量。