日本副防相稱要保護台灣「這個國家」　北京：強烈不滿　要求澄清

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-29 20:46

日本防衛副大臣中山泰秀6月28日在發言時，形容台灣是個「民主國家」，並指日本要保護台灣後，中國對此強烈不滿，要求日本作出明確澄清。

汪文斌6月29日在記者會上強硬抨擊了日本官員涉台言論（Twitter@MFA_China）

在中國外交部6月29日的記者會上，路透社記者提問説：「日本防衛副大臣周一（6月28日）提醒大家注意中國和俄羅斯合作帶來的日益上升的威脅，並稱有必要意識到北京在對台灣施壓，其原話是『要保護台灣這個民主國家』。請問中方對此有何評論？是否對他的言論感到吃驚？」

中國外交部發言人汪文斌回應稱，中方對日本政府高官發表錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

他稱，日本個別政客無視中國和平發展的事實，無理指責中國經濟社會發展，包括正常的國防建設，渲染所謂的中國威脅，公然挑動大國對抗，為曾犯下軍國主義侵略罪行的日本搞軍事鬆綁找藉口，居心險惡，極其不負責任，也十分危險。

他稱，這個政客還公然將台灣稱為所謂的「國家」，嚴重違反中日聯合聲明等四個政治文件的原則，嚴重違背日方迄今多次做出的不將台灣視為國家的鄭重承諾，中方要求日本政府就此做出明確的澄清，確保不再發生此類的情況。

6月28日，中山泰秀在一場線上講話內形容台灣是民主國家，引來北京政府不滿（Getty）

汪文斌説，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義，事關國際法治正義，「我們嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向『台獨』勢力發出錯誤信號。」

他還説：「我要強調的是，中方維護國家主權安全和統一的意志決心，堅定不移，中國必須統一，也必然統一，這是不可阻擋的歷史進程大勢。」

中山泰秀6月28日通過視像方式出席華盛頓智庫哈德遜研究所舉辦的一個討論會。他在會上對包括日本和美國在內的許多國家自1970年代以來承認北京方面而不是台北的「一個中國」政策是否經得起時間的考驗提出質疑。

他還表示，民主國家必須相互保護，並指出他過去曾把台灣稱為紅線。「所以我們必須把台灣作為一個民主國家來保護。所以覺醒吧，我們必須覺醒。」