日本防衞副相：中俄合作威脅日益嚴重　有必要覺醒保護台灣

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-29 10:37

日本防衞副大臣中山泰秀6月28日警告稱，中國和俄羅斯的合作構成日益嚴重的威脅，並表示面對北京對台灣施加的壓力，有必要「覺醒」，並將台灣作為「一個民主國家」加以保護。

路透社6月29日報道，中山泰秀對智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說時，質疑「一個中國」政策是否經得起時間的考驗。日本和美國等許多國家自1970年代以來採取「一個中國」政策，承認北京而不是台北，

中山泰秀對發出「一個中國」政策疑問，「這是正確的嗎？」他指的是子孫後代將如何判斷決策者對這個問題的態度，「我不知道。」

中山泰秀指出，民主國家必須相互保護，並指出他過去曾把台灣稱為「紅線」。他説：「所以我們必須把台灣作為一個民主國家來保護」，「所以覺醒吧，我們必須覺醒。」

中山泰秀還稱，日本和台灣從地理位置而言很接近，如果台灣發生什麼事情，將影響到美軍和美軍家屬駐紮的日本沖繩縣。他還強調了中國於太空、導彈技術、網絡領域、核力量和常規力量方面日益增長的威脅，並表示中國國家主席習近平的領導下，中國擁有富於攻擊性的思想和意志」。

中山泰秀表示，有必要向中國和俄羅斯顯示威懾。俄羅斯已經於日本聲稱擁有主權的領土和美國夏威夷附近加強了軍事演習。他說：「當中國和俄羅斯於我們的鄰國進行一些軍事演習時，你可以看到他們在合作，」他提到，希望看到美國「愈來愈強大」。