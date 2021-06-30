印度防長訪問中印邊境地區　造訪藏傳佛教寺院

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-30 00:02

中印邊境局勢有所升温，印度防長辛格（Rajnath Singh）6月27日起訪問中印邊境地區的拉達克。他的行程引來關注。

+ 2 + 2 + 2

辛格6月28日在Twitter發布自己訪問駐守在拉達克前線的印度軍隊，他寫道：「很高興今天在拉達克的卡魯見到勇敢的印度陸軍士兵。我向他們的勇氣和剛毅致敬。」他還附上4張自己與軍人互動的照片。

隨後辛格又寫道：「在列城的印度空軍基地與印度空軍的空中勇士進行了精彩的互動。這些空戰戰士隨時準備與任何對手戰鬥，應對任何不測。」他也附上了4張現場照片。

與此同時，印度防長辦公室官方Twitter在6月28日發布消息稱，辛格當天造訪拉達克的提克西寺（Thiksay Monastery），並為提克西寺的一座圖書館剪綵。

提克西寺是藏傳佛教格魯派的寺院，位於提克西村山頂，在印度控制的拉達克地區內。它被指與中國西藏拉薩的布達拉宮相似。

值得一提的是，目前正值中印2020年加勒萬河谷流血衝突一周年之際。2020年6月15日，中印軍隊在拉達克東部的加勒萬河谷發生罕見的流血衝突，印軍犧牲了20人，解放軍犧牲了4人。直到2021年2月，兩軍才從班公湖撤離，目前已經完成脱離接觸。但是中印邊境局勢依然緊張，彭博社6月28日報道稱，印度已把至少5萬名士兵增調至與中國接壤的邊境，歷史性地轉向對中國採取「進攻性防禦」軍事姿態。